Plusieurs blessés lors d’un concert de Dua Lipa: des feux d’artifice tirés dans la foule (vidéos)

Plusieurs personnes ont été blessées lors d’un concert de Dua Lipa, à Toronto, ce mercredi soir. Des feux d’artifice ont été tirés dans la foule, a indiqué la police. « Cela ressemblait à des coups de feu », ont déclaré des témoins au média canadien CityNews.

Des vidéos circulent sur les réseaux sociaux. Les images montrent des feux d’artifice tirés sur le sol de l’arène et dans les airs. D’autres vidéos montrent des gens esquivant les feux d’artifice. On ne sait pas encore d’où viennent les feux d’artifice ni qui les a déclenchés. De nombreux spectateurs ont fui vers les sorties de la salle.

Le service de police de Toronto a confirmé qu’un appel avait été passé vers 23h30 car plusieurs personnes avaient été blessées, rapport Het Laatste Nieuws . Selon leurs propres dires, les services d’urgence n’ont pas été priés à l’avance d’être présents au salon par précaution. Sur les réseaux sociaux, on s’interroge également sur les contrôles de sécurité avant le concert : « Malheureusement, la sécurité n’a pratiquement pas contrôlé les sacs », a écrit quelqu’un sur Twitter. « Le mien n’a pas été vérifié et ceux de mes amis non plus. »