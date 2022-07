Stromae: «J’ai commencé à être un peu jaloux de ce que les autres artistes faisaient»

Chacune de ses chansons est un petit film. Ce qui nous frappe le plus chez Stromae, auteur-compositeur-interprète belge d’origine rwandaise de 37 ans, c’est sa capacité à traiter des thèmes graves avec la légèreté inhérente à la pop : dans Papaoutai, il chante le drame de grandir sans père ; dans Alors on danse, il aborde la problématique de l’aliénation du travail ; dans Formidable, celle de l’alcoolisme ; et dans Carmen, celle de l’aliénation des réseaux sociaux. En 2015, après avoir été frappé par le paludisme lors d’une tournée en Afrique, Stromae avait annoncé vouloir se retirer de la scène musicale. De retour avec Santé, le premier extrait de son nouvel album Multitude, sorti en mars dernier, il rend hommage aux travailleurs les plus modestes et, dans le clip de Fils de joie, c’est une prostituée qui a droit à des funérailles nationales. Chaque chanson est une provocation.