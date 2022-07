«Expulsions et plus de policiers»: Salvini et la campagne des paroles en l’air

Les goélands survolent la mer au fond de laquelle gisent les décrets sécurité de Matteo Salvini. Une vedette passe. A son bord, des jeunes en maillot écoutent le dernier single d’Elodie à plein volume. Sur le quai commercial de Lampedusa, une remorque chargée de chauffe-eau à jeter attend d’être retirée. Il fait 36 degrés à midi. La mer est calme, comme elle l’était le 29 juin, trois ans plus tôt, lorsque le Sea Watch de Carola Rackete, portant 40 naufragés, avait accosté ici même, contre l’interdiction de celui qui était alors ministre de l’Intérieur. « Acte de guerre ! », avait-il tonné, triomphant à l’arrestation de la capitaine. « Le navire hors-la-loi ne voguera plus en Méditerranée ». C’est cette nuit-là, pourtant, qui marquera le début de la fin de sa politique sur l’immigration, l’exemple le plus flagrant sans doute d’une succession de promesses sécuritaires débitées pendant la campagne électorale, finalement jamais tenues.