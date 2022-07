Le prince saoudien MBS poursuit sa réhabilitation avec Macron

Personne ne voulait plus le rencontrer. La guerre en Ukraine a changé la donne. Le prince saoudien a trouvé en Emmanuel Macron un nouveau chef d’Etat prêt à le recevoir avec les honneurs. Ce jeudi, Mohammed Ben Salmane, qui dirige de facto l’Arabie saoudite, est reçu par le président français à l’Elysée.

Pendant trois ans, pourtant, le prince héritier était persona non grata dans les chancelleries occidentales. Et pour cause : un rapport de l’ONU, ainsi qu’un autre de la CIA, le désignait comme responsable (au bas mot par négligence) de l’assassinat de Jamal Khashoggi. En octobre 2018, le chroniqueur saoudien du Washington Post était sauvagement tué dans les locaux du consulat saoudien d’Istanbul. Son corps a été découpé et n’a jamais été retrouvé. L’Arabie saoudite a toujours nié l’implication du prince, condamnant des officiers saoudiens dans un procès dénoncé pour son manque de transparence.