Augmentation des arnaques: près de 125.000 messages suspects signalés en une semaine à Safeonweb

Ces signalements ont permis de bloquer plus de 3.000 liens suspects en détournant vers une page d’avertissement les personnes moins attentives qui avaient cliqué sur un faux lien.

Le nombre de messages suspects signalés à Safeonweb a augmenté en moyenne de 25 % par semaine ces trois derniers mois. La semaine dernière, les internautes ont ainsi repéré et dénoncé 123.595 messages douteux, relève l’outil développé par les autorités pour informer la population sur les risques et vulnérabilités potentielles en matière de sécurité informatique. « Une bonne nouvelle, car toutes ces personnes ne sont pas tombées dans le piège des escrocs », se réjouit Safeonweb.

Le message rapporté le plus massivement à la plateforme concerne un e-mail semblant provenir de bpost et incitant son destinataire à régler des frais d’expédition. Envoyé depuis l’adresse « norepley@livio.com » ou « norepley@valk.com », qui n’appartiennent donc pas à bpost, ce message est faux et doit être supprimé, sans cliquer sur le lien qu’il renferme, rappelle Safeonweb.