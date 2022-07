Bras de fer entre des scouts anversois et la commune de La Roche: «Plus de 200 jeunes, c’est de la folie!»

Les riverains de La Roche se sont plaints du bruit et d’autres nuisances des scouts de Wilrijk, mais les jeunes en question et le propriétaire du terrain sur lequel ils campent ne comprennent pas. Les commerçants espèrent, eux, que la ville ne se laissera pas faire…

Qu’ils ne viennent pas dire le contraire. Du bruit, il y en a eu. Beaucoup et jusque tard dans la nuit. Personnellement, je ne sais pas pour les autres nuisances, mais pour le vacarme, cela nous a empêchés de dormir. Le pire, cela a été leur grande fête le samedi. Que les enfants crient en journée et même jusqu’à 22 h ou 22 h 30, c’est normal. Ils sont en vacances. Mais là, c’était de trop ! Et ils ont été prévenus par cinq fois que la situation n’était pas acceptable. Le bourgmestre a bien eu raison de prendre la décision qu’il a prise. Dommage qu’il n’ait pas été suivi par le Conseil d’Etat. Enfin, depuis mercredi soir, ils sont tout à coup très agréables… »