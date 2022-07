Je débarque avec armes et bagages à Zaventem. Mes deux filles sont avec moi.

_ Waar komt u vandaan ?

_ From Mexico.

Chauve comme un château de sable après la troisième vague, le douanier nous scrute d’un regard inquisiteur tout en scannant nos passeports.

L’avion étant rempli d’accents wallons plus corsés que des Herve piquants, j’en ai oublié cette évidence : le Royaume de Belgique est divisé tel le corps du Christ, en deux parts, plus un petit triangle germanophone pour le calice. Ce que j’ai étudié de néerlandais a été dissous par 25 années de tequila, du coup mon cerveau soumis au stress du voyageur a ajouté un from anglophile à ma réponse à l’officier. Inconsciemment, je me suis dit : il me méprisera moins s’il ne me croit pas trop francophone.