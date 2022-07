Egarement devant une gare

En débarquant par le train à Namur, on ne perçoit plus vraiment ce charme désuet du chef-lieu de province. Sans tristesse, j’observe ma jeunesse défiler quelques instants.

Face au Grand Hôtel de Flandre et de la rangée des taxis blancs Mercedes, on se donnait rendez-vous sous la grosse horloge aux chiffres romains de la station. La voiture qui venait nous rechercher se garait indûment entre deux bus à moitié orange.

Sur la droite, en restant sur le même trottoir, on longeait la Grande poste dont les arcades protégeaient de la pluie jusqu’à la friterie de l’Avenir. Celle-ci avait une réputation à tenir et luttait pour conserver sa place sur le podium des meilleures frites de la région, avec « Gaby » près de la gare des bus et celles de la patinoire de Jambes.