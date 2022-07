Un timbre sur la fesse de Cupidon

Je dois au service postal une partie de ma vie sexuelle. C’est en rédigeant des centaines de lettres d’amour que je suis devenu écrivain ainsi que sexuellement actif. Lécher le verso d’un timbre et le placer dans le coin supérieur droit d’une enveloppe m’a souvent donné un avant-goût amer de plus d’un baiser.

Depuis trois semaines que je suis domicilié en Belgique et je n’ai pas reçu une seule missive écrite à la main. Pour être honnête, je n’en ai gribouillé aucune non plus. Il y a 30 ans, j’aurais déprimé férocement de cet état des choses.

Le facteur qui distribuait le courrier chez mes parents était un homme énorme à la voix aiguë, qui, perché sur sa bicyclette, avait l’allure d’un porte-avions, large pont sur coque effilée. Il avait développé une relation d’amour-haine avec notre chien Kébec, un beagle agressif devant les uniformes mais qui pissait de joie en recevant une caresse.