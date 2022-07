Une mystérieuse découverte dans le fond de l’océan (photos)

Des trous mystérieux ont été découverts dans le sable, à environ 2.540 mètres de profondeur, lors de la deuxième expédition de Voyage to the Ridge 2022 . On pourrait croire que ces trous ont été causés par l’homme, mais les sédiments qui les entourent suggèrent qu’ils ont été creusés par « autre chose », explique le site de NOAA Ocean Exploration.

Les scientifiques ont tenté de jeter un coup d’œil à ces trous en les piquant avec un véhicule télécommandé, mais cela n’a pas fonctionné. Ils n’ont également pas pu observer si ces trous étaient connectés sous la surface des sédiments. L’examen va être approfondi.