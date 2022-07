Les plumes de mon terroir

Lire appartient à l’intemporalité.

Actuellement notre plus grand(e) écrivain(e) en Belgique francophone est une femme. Elle est aussi académicienne, ce qui honore l’Institution royale sans pour autant éclaircir sur l’utilité d’appartenir à son éternité. Le style de cette grande dame est d’une précision de bijouterie. Tourner les pages de ses livres permet au lecteur d’emboîter l’élégance. Son propos est toujours limpide dans la sincérité. L’ombre des profondeurs qu’elle visite n’est jamais froide. Elle ne s’égare jamais dans le pathos ou le cliché tandis que sa mise en scène personnelle est proche de la dureté, je dirais même nordique, à la Bergman. Elle fait partie de ces autrices dont on attend le prochain livre avec la certitude que certaines créations améliorent et honorent le genre humain.