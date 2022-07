La Belgique en son miroir

De 1990 à 1995, je gagnais ma vie comme colleur d’affiches. Je travaillais pour deux galeries d’art de ma ville natale et j’allais coller chaque mois des centaines de posters à Wavre, Dinant, Andenne, Ciney, Namur… Je connaissais tous les commerçants, les aimables qui me recevaient avec un sourire ou les rustres qui soupiraient en m’autorisant du bout des lèvres, à coller quatre petits bouts de papier-collant sur leur porte vitrée. Les centres-villes n’avaient pas de secret pour moi.

Les rues étaient remplies de vrais commerces, uniques, tenus par des patrons aux noms de famille devenus communs pour les locaux. On allait développer ses photos chez Brisbois, acheter ses chaussures chez Vansiliette, s’offrir un chocolat chez Fronville… Les vendeuses nous reconnaissaient, on payait avec des chèques. Je me souviens d’un magasin de cannes et parapluies dans lequel il se disait que Churchill avait approvisionné sa paume.