L’arc-en-ciel sans la pluie

A l’école, dans les années 80, « pédé » était une injure commune. Les mectons évitaient la couleur rose, s’abstenaient de trop s’agiter en dansant ou d’afficher des gestes de joueurs de badminton. Les filles entre elles utilisaient plutôt les mots « salope » et « pute ».

Le succès de séries actuelles, adolescentes et explicites, type Sex education ou Euphoria (qui, dès le troisième épisode, a déjà montré plus de verges qu’une visite médicale du collège Cardinal Mercier), a révolutionné non seulement la perception de la sexualité mais l’amour même. La masturbation n’est plus un tabou mais une preuve de bonne santé, comme l’affirme James dans la première saison de The End of the F***ing world ; la femme a fait germer le bouton de son clitoris dans les barbes fleuries ; l’homosexualité appartient à la normalité, du moins dans notre démocratie. D’autres sexualités ouvrent leurs ailes dans un espace chaque fois plus large.