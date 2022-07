Le devoir du patriote

Dans ma famille, le patriotisme est une religion. Une de mes grandes tantes, tante Mimi (qui n’a pas sa tante Mimi ?), extraordinaire résistante, espionne valeureuse et la plus jeune Belge condamnée à mort de la première guerre mondiale, obtint son kilo de médailles. Sa sœur, ma grand-mère paternelle, a tenu une jolie correspondance avec le Palais. Mon cousin Yves, poursuivant la tradition, vénérait Baudouin Ier et acheta, je crois, des bricoles portant le sceau de la couronne. Moi-même, je garde une tendre affection pour la paire de rois, même si elle perd systématiquement sur Pokerstars.