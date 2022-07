Chronique tartinée

En souvenir de Sylvie Declerck,

On ne rigole pas avec le pain. La boulangerie-pâtisserie est mon église. Chaque fois que je pousse la porte d’un de ces négoces, j’ouvre grand mes narines afin de recueillir les variables olfactives du sucre, de la farine et du beurre fondu, la trinité sacrée. Plus qu’aucune institution c’est ce commerce local qui m’a le plus manqué dans mon exil au pays des tortillas.

Je suis retourné cette semaine dans le village où j’ai grandi, au cœur du Condroz, et bénédiction, les deux boulangeries artisanales de mon enfance demeurent toujours. Celle que nous fréquentions, chez Huet, n’a pas changé en cinquante ans, même four incrusté dans le mur, même azulejos jaune crème. Le fils a repris le commerce du père. Lui et sa femme, se souvenant de ma famille, m’ont reçu avec une amabilité émouvante. Leur rondeur est une preuve que le plaisir peut être journalier.