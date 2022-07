Disparité disparue

Quand nous étions petits, ma mère nous emmenait une fois par an au musée provincial de la forêt, bourré de tas de bestioles empaillées et de papillons épinglés. L’endroit, dans le style pavillon en bois, sentait le fauve comme on dit pour ne pas dire puer. Un renard y crispait un sourire à la Hannibal Lecter en vous fixant d’un œil de verre. Un cerf singeant le brame avait perdu par paquets des touffes de poils. Cet établissement n’existe plus aujourd’hui et je me demande ce que sont devenues les collections. S’effritent-elles dans un grenier comme les miettes au fond d’un paquet de chips ? Les animaux se sont-ils libérés de la cruauté des chasseurs pour aller gambader sur une étoile lointaine ?