Le pouce et le canard

Mes yeux se reposent enfin. Plus besoin de cils anti-balles pour parcourir les lignes des journaux. Je ne suis plus obligé de me griffer les pupilles sur les images tapageuses des tabloïds mexicains remplis de cadavres et de titres monstrueux. Je reste traumatisé par la photo de mon beau-frère, en première page, le corps affalé dans une mare de sang. Il a été assassiné le 5 octobre 2015 d’une balle dans la carotide.

Mais, ici, en Belgique, les quotidiens nationaux sont bien élevés, intéressants, avec de vrais articles de fond sur la politique mondiale et locale ainsi que plusieurs pages de comptes rendus de pièces de théâtre, d’expos, des livres ou des concerts. Les débats sont respectueux et il n’y a pas de crainte pour un journaliste de recevoir une rafale en sortant de la rédaction.