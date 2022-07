La guerre contre la France

Je me souviens du scandale de Ciel mon mardi, consacré aux Belges. Fin 1989, Christophe Dechavanne avait reçu sur son plateau des énergumènes comme représentants de notre gentil pays. Les invités, tous plus loufoques les uns que les autres, avaient offert, une fois de plus, telle une illustration des blagues de Coluche, une image idiote du Royaume de Baudouin. La retransmission avait créé un incident diplomatique. La guerre fut déclarée.

Je ne sais si cette émission fut l’étincelle qui retroussa les manches de nos artistes nationaux ou si, par réaction, la curiosité hexagonale envers les voisins du nord fut plus réceptrice, mais de dérision, il y en eut de moins en moins. Nous sommes même devenus à la mode en Hexagone. C’est peut-être la faute de Cécile de France. Avec un nom pareil, la Namuroise a perturbé le who’s who francophone. Le chef-d’œuvre C’est arrivé près de chez vous a sans doute lui aussi chamboulé les pointillés de la frontière.