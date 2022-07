Majeed Ashimeru ou l’éloge de la patience

De retour après une longue indisponibilité et une rechute en finale de Coupe de Belgique, Majeed Ashimeru fait partie des plans de Felice Mazzù cette saison. Buteur contre le KV Ostende, il lui reste à confirmer et à retrouver le rythme…

Majeed Ashimeru (24 ans) aime surprendre ses potes du vestiaire par des petites blagues qui ont le don de mettre l’ambiance dans le groupe. Mais aussi les supporters du RSCA, un club qu’il a appris à aimer au moins autant que Bruxelles, une ville au sein de laquelle il s’épanouit bien davantage qu’en Autriche. Dimanche, contre Ostende, c’est au moment où la plupart des observateurs le trouvaient aussi brouillon et « chien fou » qu’à ses débuts en mauve, que le Ghanéen concrétisa avec sang-froid un assist lumineux d’Adrien Trebel. Christian Kouamé n’était plus là pour célébrer ce but avec lui mais cette réalisation en disait long sur la pugnacité d’un joueur qu’il ne faut décidément jamais enterrer trop vite.