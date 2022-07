Le discours d’une fille de 12 ans sur l’avortement impressionne (vidéo) Addison Gardner, jeune fille âgée de douze ans, a impressionné par son plaidoyer contre l’interdiction à l’avortement aux Etats-Unis.

Capture vidéo.

Publié le 28/07/2022

En Virginie-Occidentale, une proposition est sur la table pour interdire le droit à l’avortement après 14 semaines. Les décideurs veulent également supprimer l’exception qui concerne le viol et l’inceste.

Addison Gardner était l’une des 90 citoyennes à qui on a accordé une minute de parole pour plaider en faveur de l’avortement. Elle a commencé son discours par : « J’ai douze ans. » Elle s’est adressée directement aux décideurs politiques : « Je vais au Buffalo Middle School, je joue au volley-ball et je cours. Mon école est importante pour moi et j’ai l’intention de faire de grandes choses dans ma vie. » « Si un homme décide que je suis un objet et me fait des choses indicibles et tragiques, est-ce qu’un enfant est censé donner naissance à un autre enfant ? Dois-je forcer mon corps à subir le traumatisme physique qu’est la grossesse. Dois-je – un enfant qui n’a pas eu son mot à dire sur ce qui lui a été fait – en supporter les conséquences mentales ? Certains d’entre vous disent qu’ils sont pro-vie, mais qu’en est-il de ma vie ? Vous ne vous souciez pas de ma vie ? »

Depuis que la Cour suprême des Etats-Unis a mis fin au droit constitutionnel à l’avortement, les états peuvent décider individuellement d’interdire ou non l’avortement.