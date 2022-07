Bruno Humbeeck, psychopédagogue: «La cour de récré est le lieu d’expression des violences entre enfants»

Pour le psychopédagogue, aménager un cour de récréation pour permettre à chacun et chacune de trouver sa place a pour conséquence de diminuer les comportements violents entre enfants.

Psychopédagogue et chargé de recherche à l’Université de Mons, Bruno Humbeeck a mené plusieurs recherches sur les violences visibles et invisibles au sein de l’environnement scolaire. Il estime qu’une cour de récréation régulée permet de diminuer l’agressivité entre enfants, tout en donnant plus d’espaces aux filles.

À quoi ressemble une cour de récréation « classique » ?