Quelles sont les règles communes aux scouts et guides de Belgique lors des camps

Il y aurait environ 180.000 scouts et guides en Belgique, et pour éviter que les vacances d’été ne tournent au grand désordre, leurs fédérations édictent une série de règles à respecter dans les camps. Ainsi, chez les scouts Baden-Powell de Belgique, qui rassemblent plus de 54.000 scouts en Belgique francophone et germanophone, les animateurs signent, avant chaque départ en camp, un « code qualité » de l’animation scoute. Celui-ci stipule notamment qu’il faut se soucier de la sécurité physique de chacun, mettre en œuvre une « hygiène de vie éducative », ou encore veiller aux relations avec le voisinage.