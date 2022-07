Pour des cours de récréation plus égalitaires entre filles et garçons

Et si demain, filles et garçons se mélangeaient davantage dans les cours de récré ? Ce doux rêve est celui du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Dès la rentrée prochaine, un montant de 350.000 euros sera mis sur la table pour faire des cours de récréation un véritable espace partagé.

Ça m’énerve parce que les garçons à l’école, ils nous interdisent de jouer au foot et puis même de jouer à des jeux avec des ballons. Moi j’aime bien jouer au foot, donc c’est pas super. » Une feuille blanche posée devant elle, un crayon au bout des doigts, une élève de primaire s’attache à représenter sa cour de récréation. Au fur et à mesure, le trait se fait moins précis, plus ravageur. Derrière l’objectif, la réalisatrice Eléonor Gilbert met en évidence, au travers du dessin de sa fille, l’occupation de l’espace scolaire et les inégalités de genre qui le traversent. Bien que produit en France, le court-métrage Espace fait écho à une réalité présente chez nous.