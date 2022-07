Mouvements de jeunesse: trouver un endroit où camper, le parcours du combattant

Il pourrait manquer des centaines d’endroits de camp, dès l’an prochain. En cause, les vacances d’été raccourcies qui concentrent la demande sur une période plus courte. Certains propriétaires pourraient compenser le manque à gagner en gonflant les prix.

Trouver un endroit de camp pour un groupe qui parfois dépasse la centaine de jeunes, qui est correctement équipé en cuisine et sanitaires, disponible au bon moment sur le calendrier et financièrement abordable ? C’est souvent la quadrature du cercle pour les mouvements de jeunesse. Et le pire est à venir.

Vacances d’été raccourcies

« L’an prochain, avec la réforme des rythmes scolaires, il y aura deux semaines de vacances en moins en été », explique Camille Hennekinne, une administratrice du Patro. De quoi faire chuter les possibilités de location d’endroits de camp d’environ 20 %, selon les calculs de sa fédération. « A cela s’ajoute le manque de tentes ou des réglementations communales plus contraignantes. »