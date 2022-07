Demandeurs d’asile: 12.000 dossiers hors délai, un arriéré monstre qui plombe Fedasil

Face aux employés du Commissariat général aux réfugiés et apatrides se dresse une montagne de dossiers, dont deux tiers seront traités (parfois très) hors délai. Cela a un effet sensible sur la saturation du réseau Fedasil, où certains hébergés attendent parfois une décision depuis 2018.

Durant la nuit de dimanche à lundi dernier, près de 300 demandeurs d’asile ont attendu devant le centre d’arrivée du Petit Château, point de passage bruxellois obligé pour toute personne souhaitant introduire une demande de protection internationale en Belgique et un hébergement dans le réseau Fedasil. La conséquence d’une fermeture de ce guichet durant quatre jours d’affilée (21 juillet et pont dans la foulée oblige), mais surtout d’une crise de l’asile qui s’inscrit dans la durée. Son réseau d’accueil saturé, Fedasil limite effectivement depuis plusieurs mois les entrées en son sein, en priorisant familles, femmes isolées et hommes en situation de vulnérabilité. Laissant quotidiennement des dizaines d’hommes seuls (quand ce n’est pas des centaines) sur le carreau, priés de se débrouiller pour trouver une solution d’hébergement. Le fédéral a bien annoncé en début de mois la création en urgence de 750 places supplémentaires, mais la situation est telle que cette capacité n’offrira qu’une éphémère bouffée d’oxygène.