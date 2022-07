Wout van Aert accueilli en héros par des milliers de supporters chez lui à Herentals (photos)

Wout van Aert a été accueilli en véritable héros par une foule impressionnante de supporters ce jeudi soir à Henretals lors d’un critérium, quatre jours après la fin du Tour de France dont il a été l’un des plus grands animateurs.

Herentals et ses alentours (on parle de près de 25.000 fans) ont fêté comme il se doit le héros local qui, en plus du maillot vert, a ajouté trois étapes de la Grande Boucle à son palmarès.