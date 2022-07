Vente aux enchères: 6,1 millions de dollars pour un squelette de dinosaure

Ce prix (6.069.500 dollars) en fait « l’un des dinosaures les plus chers jamais vendus aux enchères », selon Sotheby’s, même s’il se situe très loin du Tyrannosaurus Rex, adjugé en 2020 pour 31,8 millions de dollars à New York.

Un squelette complet de Gorgosaurus, une espèce de dinosaure cousin du T-Rex et ayant vécu il y a plus de 77 millions d’années, a été vendu près de 6,1 millions de dollars aux enchères, chez Sotheby’s à New York, a annoncé la société.

Le spécimen de Gorgosaurus, mesurant près de 3 mètres de hauteur et 6,7 mètres de long, avait été découvert en 2018 dans la formation géologique de Judith River, dans l’État du Montana, et il était toujours resté entre des mains privées depuis. La maison d’enchères l’estimait entre 5 et 8 millions de dollars et mettait en avant son « remarquable état ».

Membre, comme le T-Rex, de la famille des Tyrannosauridae, le Gorgosaurus (« lézard féroce ») a vécu à l’époque du Crétacé supérieur et a disparu il y a environ 77 millions d’années.

Des ventes qui montent en flèche

Les ventes de squelettes de dinosaures animent désormais régulièrement les soirées d’enchères, quitte à frustrer les paléontologues, qui y voient une chance de moins de les exposer dans les musées et de les mettre à disposition de la recherche scientifique.

En mai, toujours à New York mais chez Christie’s, un squelette de Deinonychus antirrhopus, qui avait inspiré le Vélociraptor du film « Jurassic Park » de Steven Spielberg (1993), avait été adjugé pour 12,4 millions de dollars, frais inclus, à un client asiatique.