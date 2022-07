Après Anderlecht, Vincent Kompany face à une autre reconstruction à Burnley

Un peu plus de deux mois après avoir dirigé son dernier match à la tête du Sporting d’Anderlecht (1-1 à Bruges), Vincent Kompany ouvrira un tout nouveau chapitre de sa – jeune – carrière d’entraîneur, ce vendredi soir (21h), à l’occasion du derby entre Huddersfield et Burnley. De quoi entrer directement dans le vif du sujet pour l’ex-Diable rouge, qui pourra rapidement se faire une idée de ce à quoi son équipe pourra prétendre. « Nous entamons cette saison face à deux formations ayant joué les playoffs pour la montée la saison dernière – Huddersfield et Luton – puis contre une équipe qui descend de Premier League, Watford. Nous allons directement pouvoir voir où nous en sommes face aux meilleures équipes de la série », a annoncé le nouveau T1 des Clarets qui, à l’instar de son discours durant son passage au Parc Astrid, a d’ores et déjà réclamé de la… patience envers son groupe.