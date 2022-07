Sebastian Vettel, les adieux d’un pilote engagé

Né le 3 juillet 1987, soit exactement 17 ans et demi après Schumacher, Vettel a été titré quatre fois consécutivement (2010, 2011, 2012 et 2013), contre sept fois pour Schumacher.

Il a conquis tous ses titres au volant d’une Red Bull-Renault alors que Schumacher en a remporté deux avec Benetton (1994 et 1995) et cinq avec Ferrari (2000, 2001, 2002, 2003 et 2004).

S’il est aujourd’hui le troisième pilote de l’histoire de la F1 à compter le plus de victoires (53), là encore, il est devancé par un certain « Schumi » (91), deuxième derrière le Britannique Lewis Hamilton (103).

Mais pour faire bonne mesure, Vettel aura fait mieux que son aîné, signant une série de records de précocité, dont certains tiennent toujours…