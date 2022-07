Charline Van Snick, un an sans combattre

Cette semaine, Charline Van Snick a rappelé, sur son compte Instagram, qu’il y a dix ans, à Londres, sa carrière avait pris son envol définitif avec la conquête de la médaille de bronze en moins de 48 kg lors des JO 2012. Un anniversaire joyeux placé à côté d’un autre, plus problématique, puisque, le 25 juillet, elle a aussi « commémoré » son élimination en repêchages des moins de 52 kg aux JO de Tokyo, l’an dernier. Une sortie brutale pour la judokate liégeoise puisque, légèrement commotionnée par la violence de sa chute face à la Britannique Chelsie Giles, elle avait dû être évacuée en chaise roulante. Une image peu avantageuse qui reste aussi la dernière que l’on a d’elle en compétition. Depuis ce jour, en effet, Charline Van Snick n’a plus disputé la moindre épreuve. Un arrêt prolongé dû à « des problèmes de santé et des problèmes personnels » sur lesquels elle ne veut pas s’étendre mais qui l’ont visiblement perturbée.