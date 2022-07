Wout van Aert, le nouvel Empereur

C’est un arbre blanc sur fond rouge qui figure sur le blason de la petite ville de Herentals (28.000 habitants à 35 km d’Anvers). Depuis ce jeudi, et la folie qui s’est emparée des rues de la bourgade flamande, les autorités locales feraient bien de penser à changer l’icône, pour un vélo sur un fond vert !

Car depuis plus de 60 ans, désormais, les racines de l’arbre campinois baignent dans l’aura du cyclisme. De 1950 à 1970, c’est Rik Van Looy, double champion du monde (1960 et 1961), vainqueur de toutes les classiques, dont trois fois à Paris-Roubaix et deux fois au Tour des Flandres, qui faisait chavirer les foules, au sein de sa garde rouge Flandria-Faema. Au point d’être surnommé d’abord « Rik 2 », puisqu’il succédait à un autre Rik phénoménal (Rik Van Steenbergen), puis mieux encore, l’Empereur de Herentals !