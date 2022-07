24 Heures de Spa-Francorchamps: Ferrari affirme ses prétentions

La Ferrari 488 d’Antonio Fuoco/Daniel Serra/Davide Rigon (Ita/Bré/Ita) a été la plus rapide des qualifications jeudi soir aux 24 Heures de Spa-Francorchamps. Les 20 voitures les plus rapides se disputeront la pole position vendredi.

Au gré des séances libres et de pré-qualifications, plusieurs pilotes n’ont pas manqué d’aller titiller les limites de leur bolide et, bien souvent, de la piste également.

Comme c’est devenu le sujet à la mode, en F1 aussi bien que dans de nombreux autres championnats, le respect de ces limites était au cœur de bien des conversations. Tandis que la séance libre de jeudi matin avait été interrompue au drapeau rouge à cinq reprises, et la pré-qualification par deux autres.

Vanthoor en fond de grille

La séance qualificative de jeudi soir a elle aussi été jalonnée par quelques incidents. Parmi ceux-ci, on peut noter les problèmes de freins de la Porsche KCMG reléguée en fond de grille. « Perdre les freins dès le premier gros freinage à la Source n’était évidemment pas la meilleure manière d’entamer ces essais », philosophait Laurens Vanthoor qui n’en faisait pas un drame. « On ne sera pas en super-pole, mais ça ne veut pas dire que c’est terminé pour nous. On a vu l’an dernier qu’au gré des incidents et des interruptions de course, il y avait moyen de remonter.

Des préoccupations que ne devraient pas avoir, dans un premier temps du moins, les équipages des Ferrari 71 (Rigon-Serra-Fuoco) et 51 (Molina-Nielsen-Calado) de monopoliser la première ligne théorique de la grille de départ. « J’ai bénéficié d’une super aspiration », tentait de se justifier Antonio Fuoco, après avoir pulvérisé le record de la piste de près d’une seconde en signant un impressionnant chrono de 2.16.486. « Le plus important était d’aller en super-pole. » Suivaient la Lamborghini de Pepper-Caldarelli-Mapelli, et les Audi de Haase-Drudi-Ghiotto et Weerts-Dries Vanthoor-Van der Linde, premier équipage belge.

Maxime Martin (13e sur son Aston Martin) était le deuxième Belge à s’être qualifié pour la super-pole de ce vendredi ; un objectif que n’a pas pu atteindre Valentino Rossi (avec Vervisch et Muller), par ailleurs pénalisé d’une amende de 700 euros pour excès de vitesse dans les stands.