Le FC Barcelone continue son incroyable mercato : le défenseur français Jules Koundé signe en faveur du club espagnol

Selon la presse espagnole, le montant de l’opération s’élèverait à environ 50 millions d’euros, avec 10 millions de bonus.

Alors que le week-end dernier, un accord semblait proche entre Séville et le club anglais de Chelsea pour le transfert du joueur, Koundé aurait été séduit par le discours de l’entraîneur du FC Barcelone, Xavi Hernandez.

Koundé, 23 ans, se remet actuellement d’une intervention chirurgicale après une blessure à l’ischio-jambier gauche.

Il avait rejoint Séville en 2019 en provenance de Bordeaux. Avec le club andalou, il a remporté la Ligue Europa lors de la saison 2019-2020. Il compte 11 sélections avec les Bleus avec qui il a gagné la Ligue des nations.

Depuis le coup d’envoi du mercato, le Barça a recruté Franck Kessié (AC Milan) et Andreas Christensen (Chelsea), arrivés libres, et surtout Raphinha (Leeds) et robert Lewandowski (Bayern Munich), recrutés respectivement pour 70 M et 50 M EUR.