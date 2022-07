Argentine: un nouveau «super-ministre» de l’Economie pour endiguer la crise

L’Argentine traverse pour le moment une crise politique et économique importante, avec un des taux d’inflation les plus élevés au monde. Pour endiguer cette crise, Sergio Massa, président de la Chambre des députés, a été nommé « super-ministre » de l’Economie.

Sergio Massa, président de la Chambre des députés argentine, a été nommé « super-ministre » de l’Economie, où il supervisera trois ministères, afin d’endiguer la crise politique et économique que traverse le pays, a annoncé la présidence jeudi.

Cette nomination fusionne les ministères de l’Economie, dirigé par Silvina Batakis depuis le 4 juillet, et du Développement et de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, dirigé par Daniel Scioli depuis le 15 juin.