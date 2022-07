Deniz Aytekin, arbitre de la fameuse «Remontada» en 2017, prend sa retraite internationale

Depuis 2017, Deniz Aytekin est resté célèbre pour avoir arbitré la fameuse remontada du FC Barcelone face au Paris Saint-Germain le 8 mars 2017. Ce jour-là, les Catalans s’imposent 6-1 en huitième de finale retour de la Ligue des champions face aux Parisiens et créent l’exploit après avoir perdu la manche aller sur le score de 4-0. Deniz Aytekin, l’arbitre de ce fameux match, vient d’annoncer qu’il prenait sa retraite internationale.

L’arbitre allemand de 44 ans n’officiera plus lors des compétitions européennes mais continuera d’exercer en Bundesliga. Il souhaite avant tout passer plus de temps avec sa famille et ses proches : « La raison principale, c’est que je veux passer plus de temps avec ma famille et mes amis. Les voyages internationaux prennent trop de temps et sont physiquement exigeants. Le niveau de mes collègues allemands a également pesé dans ma décision. Nous avons de jeunes arbitres qui peuvent franchir une nouvelle étape sur la scène internationale et nous avons également de très bons arbitres expérimentés qui méritent de diriger des matchs internationaux.