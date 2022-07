Le président du FC Barcelone veut un retour de Lionel Messi au club: «J’aimerais qu’il finisse sa carrière à Barcelone»

Un an après le départ de Lionel Messi, le président du FC Barcelone ouvre la porte à un retour de l’attaquant argentin.

Alors que le FC Barcelone réalise un mercato en grande pompe, une question revient très souvent sur la table : un retour de Lionel Messi au FC Barcelone est-il réalisable. Dans un discours réalisé à New-York, Joan Laporta a souhaité répondre à plusieurs questions qui subsistent encore.

Le président du FC Barcelone est unanime. Il veut que Lionel Messi revienne au club : « C’est une aspiration que j’ai en tant que président et je voudrais que cela se produise, j’ai été coresponsable de cette fin, que je considère comme provisoire, explique-t-il avant d’ajouter. « Le passage de Messi au Barça ne s’est pas terminé comme nous le souhaitions tous, il s’est terminé de manière très conditionnée par des raisons économiques et nous avons une dette morale, dans ce sens j’aimerais que la fin de sa carrière se fasse sous le maillot du Barça et qu’il soit applaudi sur tous les terrains où il va. »