Proximus: du changement dans l’offre TV dès lundi

Mauvaise nouvelle pour certains clients de Proximus. Dès ce lundi 1er août, la chaîne « eSportsONE » disparaîtra de l’offre TV de l’opérateur, qui souligne qu’il s’agit d’une « décision indépendante de sa volonté », sans donner davantage de détails.

Disponible depuis novembre 2020, la chaîne était la première en anglais entièrement dédiée à l’e-sport et dont l’ambition est de proposer à ses téléspectateurs plus de 1.000 heures de direct par an autour d’événements e-sportifs internationaux.