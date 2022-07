La décision importante du Paris Saint-Germain pour faire partir plusieurs joueurs lors de ce mercato estival

Pour les faire quitter le club, Christophe Galtier, nouvel entraîneur du club français, avait décidé que les joueurs qui devaient quitter le club ne s’entraîneraient pas en même temps que le reste du groupe professionnel. Alors que le groupe parisien était parti au Japon, cinq joueurs étaient restés au Camp des Loges, en France : Layvin Kurzawa (29 ans), Julian Draxler (28 ans), Georginio Wijnaldum (31 ans), Ander Herrera (32 ans) et Rafinha (29 ans).

Le Paris Saint-Germain souhaite dégraisser son effectif lors de ce mercato estival et pour pousser vers la sortie certains joueurs, le club parisien a pris une décision importante. Layvin Kurzawa, Julian Draxler, Georginio Wijnaldum, Ander Herrera, Rafinha, et Thilo Kehrer sont les joueurs concernés.

A ceux-là s’ajoute désormais Thilo Kehrer qui a été aussi écarté du groupe. Après la tournée au Japon, le club de la capitale a décidé d’instaurer deux entraînements quotidiens : l’un avec les joueurs qui ont la confiance de Galtier et du club, l’autre avec les joueurs qui doivent partir du club cet été.

Ces six joueurs ne sont plus dans les plans du club et ne feront pas partie de la liste des joueurs qui partiront pour Tel Aviv afin d’affronter le FC Nantes lors du Trophée des champions prévu dimanche.