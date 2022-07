L’AKDT, 60 ans de culture à portée de mains en Ardenne

C’est un incroyable bouillon de cultures qui explose et explore des dizaines de formules artistiques durant le mois de juillet, depuis 60 ans, à Libramont et Neufchâteau. De partout en Belgique et même de l’étranger, certains et certaines cochent ce rendez-vous comme un incontournable de l’été, tout simplement comme une semaine ou deux de vacances créatives, vivifiantes et conviviales. L’AKDT, qui s’appelait avant 1999 Académie Internationale d’Eté, n’a finalement pas d’âge et accueille tous les âges, de 5 à 90 ans pourrait-on dire. Et ils viennent de partout, dont une majorité de la région bruxelloise. Mais il y a aussi des Slovènes, des Luxembourgeois, des Français, des Suisses, des Suédois. Avant le covid, les relations internationales permettaient à de nombreux Africains de participer. Il faudra attendre un peu pour leur retour.