L’inflation ne touche pas Amazon, qui enregistre des revenus supérieurs aux attentes

Amazon a réalisé plus de 121 milliards de dollars de chiffre d’affaires au deuxième trimestre, en hausse de 7%, malgré une comparaison défavorable avec l’année dernière et un contexte économique difficile. L’action du géant du commerce en ligne bondissait de plus de 10% lors des échanges électroniques après la clôture de la Bourse, après de nombreuses performances décevantes des autres entreprises technologiques.

Le groupe américain a cependant enregistré une perte nette de 2 milliards de dollars à cause d’une perte sur investissement de 3,9 milliards dans le constructeur d’automobiles électriques Rivian.