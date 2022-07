Edito: Dries Mertens, le coup de bluff de ce mercato?

Sur les réseaux sociaux, le Diable rouge et son épouse, Katrin Kerkhofs postent régulièrement des photos et vidéos où ils profitent de la vie et de leur enfant. Des moments heureux en famille.

Sur le plan professionnel, c’est cependant actuellement l’énigme, le flou. Où va-t-il atterrir ? Quel choix va-t-il opérer ? Arrêter ne semble pas du tout à l’ordre du jour !

Naples, c’est fini. Du moins c’est ce que le club a fait savoir le week-end dernier via son président Aurelio De Laurentiis. Une vidéo hommage et de remerciements a d’ailleurs été diffusée par le club napolitain. Est-ce réellement la rupture ou un coup de bluff… ce ne serait pas le premier dans le milieu du football.