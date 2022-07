Bartolucci ferme boutique, Geppetto capitule face à la crise

La fable est terminée. Et s’il n’y a pas d’âge pour rêver, il faut bien un jour se réveiller. Comme lorsque le rideau de fer se rabat sur le monde merveilleux et enchanté de la boutique de Pinocchio : Bartolucci SRL, la fabrique de marionnettes artisanales de Belvedere Fogliense, à Tavullia. Les enseignes via dei Pastini à Rome et via della Condotta à Florence vont fermer. Elles qui accueillaient autrefois le morceau de bois le plus connu au monde, symbole ancestral et fédérateur comme il en est peu, car il « donne corps à un désir de famille singulier », explique Francesco, le maître Geppetto de la maison Bartolucci, artisan de Montefeltro devenu chef d’un empire.