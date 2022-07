Incendie en France: ce que l’on sait du pompier pyromane de l’Hérault

Dans un article publié ce vendredi, France Info fait le point sur l’homme interpellé dans la nuit de mardi à mercredi et qui a reconnu être à l’origine de plusieurs départs de feu, ces derniers jours dans l’Hérault.

L’homme qui a été mis en examen jeudi 28 juillet pourrait encourir une peine de quinze ans de prison et 15.000 euros d’amende. Ce sapeur-pompier volontaire de 37 ans et père de deux enfants, a admis devant les enquêteurs être à l’origine de multiples départs de feu ces derniers jours, mais également sur les trois dernières années.

Après son arrestation et une première nuit en prison, France info nous en dit davantage sur le pompier qui aurait provoqué des feux dans l’Hérault.

Au sein de sa caserne, la consternation règne. Ses collègues pompiers, interrogés par France Bleu Hérault évoquent leur « choc » et la « trahison » dont ils se sentent victimes. Une cellule psychologique y a été mise en place.

France Info rapporte également des propos qu’il aurait tenus en 2021, pour le site Le journal toulousain : « l’homme racontait comment il passait ses journées à débroussailler, élaguer les bords de route pour limiter les départs de feu, pointant du doigt le réchauffement climatique. À la question ‘Quel conseil donnez-vous aux sapeurs-pompiers ?’, il avait répondu : ‘C’est un métier de passion. Nous sommes guidés par l’adrénaline et l’envie de sauver notre nature.’ »

Il explique son geste par la volonté de « provoquer des interventions de sapeurs-pompiers afin de s’extraire d’un cadre familial oppressant ». Il était également en quête de « reconnaissance sociale » et d’« adrénaline ».

Le maire de Saint-Jean-de-la-Blaquière, Bernard Jannich, lui-même ancien pompier professionnel du Sdis, se dit au micro de France Bleu Hérault, « très en colère et consterné ». Aussi, il alerte contre les amalgames : « Je veux bien qu’on le classe sapeur-pompier, forestier, élu, c’est normal. Mais il y a 3 500 pompiers dans l’Hérault et il y a un cas. » France Info rappelle par ailleurs que « cet homme n’est pas mis en cause dans l’important incendie qui s’est propagé dans le secteur de Gignac le 26 juillet ».