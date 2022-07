Le Belge Michel Demaré, futur président du CA d’AstraZeneca

Le géant pharmaceutique anglo-suédois AstraZeneca a annoncé la nomination du Belge Michel Demaré à la présidence de son conseil d’administration. Celle-ci sera effective au moment du départ à la retraite du président actuel, Leif Johansson, en avril 2023. Ce Bruxellois de 65 ans ajoute ainsi une ligne de plus à un CV impressionnant. Établi en Suisse – dont il a acquis la nationalité –, il a notamment été directeur financier de Baxter Europe de 2002 à 2005, directeur financier du groupe industriel ABB de 2005 à 2013, vice-président de la banque UBS et président du conseil d’administration de l’agrochimiste Syngenta. Il est administrateur d’AstraZeneca depuis 2019 et siège également au CA de l’opérateur télécom Vodafone.