Charles De Ketelaere en Une de la Gazzetta dello Sport: les journalistes italiens l’assurent, le Belge va s’envoler pour Milan ce samedi

Le feuilleton Charles De Ketelaere se poursuit et chaque jour semble rapprocher un petit peu plus le Diable rouge de l’AC Milan. Ce vendredi, il fait encore la Une de la Gazzetta dello Sport. « De Ketelaere, l’heure du oui », écrit le quotidien italien, qui va même plus loin : « Le dernier matin sans De Ketelaere à Milan ».

Et Luca Bianchin, journaliste de la Gazzetta dello Sport, a ensuite livré de plus amples informations sur son compte Twitter. « Charles De Ketelaere plus proche que jamais du Milan AC. Bruges est prêt à dire oui à l’offre. L’indemnité du transfert devrait être de 32 millions d’euros plus bonus et pourcentage à la revente. Ils ne manquent plus que quelques détails. De Ketelaere est prêt à s’envoler pour Milan demain (samedi, ndlr). Le Belge attend un accord final entre les clubs. »