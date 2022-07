Une diminution de salaire en cas de prise de poids: l’étrange clause dans le contrat de ce joueur de NBA

Cet été, Zion Williamson a signé un juteux contrat avec l’équipe de NBA New Orleans Pelicans. 33 millions de dollars annuels dès la saison prochaine (et plus de 43 millions lors de sa dernière année de contrat, en 2027-2028). Et pourtant, le basketteur de 22 ans pourrait voir une partie de son salaire retirer si son poids atteint les 138 kilos.

Comme l’explique le Times-Picayune, le contrat de Zion Williamson possède une clause liée à son poids et à sa masse graisseuse. Concrètement, si le basketteur dépasse les 138 kilos, il pourrait recevoir une pénalité salariale. Pénalité qui pourrait se compter en millions de dollars, tant le contrat de Williamson est important.