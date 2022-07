«Je ne l’ai jamais vu aussi malade»: Sarah De Bie, la femme de Wout van Aert, soulagée de le voir prendre un peu de repos

Interrogée au micro de VTM Nieuws, sa femme, Sarah De Bie, a insisté sur l’état de fatigue important du récent maillot vert du Tour. « Je pense qu’il a beaucoup souffert, surtout le jour avant le dernier contre-la-montre », a-t-elle confié. « Et il y a aussi la décompression. Je ne l’ai jamais vu aussi malade. Il a vraiment dû se ressourcer pour être là (au Critérium d’Herentals, ndlr), je trouve ça chic qu’il fasse autant d’efforts pour ses fans. Ce matin, il s’est levé et a pensé qu’il irait mieux, mais il est resté allongé sur le canapé toute la journée. Je suis quand même contente qu’il ait pu être là ».

À lire aussi apres-son-magnifique-tour-de-france-wout-van-aert-accueilli-en-heros-par-des

Et Sarah De Bie n’a pas manqué de féliciter son mari pour son magnifique Tour de France. « C’était un régal pour les yeux. Regarder la course pendant trois semaines comme ça… c’était tellement beau à voir. J’ai regardé tous les jours. On m’a demandé comment c’était d’être avec l’un des meilleurs coureurs du monde, mais pour moi, il reste le père de notre fils et mon mari. »