Mercato: poussé vers la sortie, Memphis Depay persiste et veut rester au FC Barcelone

Le FC Barcelone est en train de réaliser un gros mercato au niveau des transferts entrants. Pourtant, le club catalan doit tout de même vendre quelques joueurs qui ne sont pas dans les plans du club. Memphis Depay est l’un d’entre-eux et même si le Néerlandais sait qu’il ne devrait pas avoir beaucoup de temps de jeu, il persiste.

« Même si six attaquants arrivent, je reste », aurait confié Memphis Depay à ses coéquipiers du FC Barcelone. L’international néerlandais de 28 ans souhaiterait rester au moins jusqu’à l’année prochaine, date à laquelle son contrat expire si le club ne veut plus de lui. D’après Sport, l’ancien attaquant de Lyon ne comprend pas pourquoi les Catalans souhaitent qu’il parte, d’autant plus qu’il est arrivé libre la saison dernière.