Remco Evenepoel envoie un message fort avant la Clasica San Sebastian: il établit un nouveau record dans la montée finale pendant la reconnaissance

Remco Evenepoel va disputer ce samedi la Clasica San Sebastian, qu’il va tenter de remporter pour la deuxième fois après sa victoire en 2019. Et le Belge a déjà envoyé un message fort à la concurrence, comme l’expliquent nos confrères du Nieuwsblad.

Lors de la reconnaissance de la course, Evenepoel a tout simplement établi un nouveau record dans la montée finale de Murgil Tontorra. Le Belge a réalisé le meilleur temps jamais enregistré sur le segment « Murgil Last Effort », le final de la course, long de près de 400 mètres avec des passages a plus de 17 %, en battant l’ancien record de Patrick Konrad de trois secondes. De bon augure pour la course de samedi ?