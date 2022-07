Vacances: comment découvrir la France autrement

Quand on partait de bon matin / Quand on partait sur les chemins / A bicyclette / Nous étions quelques bons copains / Y avait Fernand, y avait Firmin / Y avait Francis et Sébastien/ Et puis Paulette… » La chanson d’Yves Montand date de 1968. Mais elle reste d’une brûlante actualité. Le vélo, aujourd’hui, est le moyen de transport le plus prisé par l’écolo, le sportif, l’adepte de la lenteur, l’amoureux des paysages. Dans le vent, dans tous les sens du terme.

« Le vélo, c’est un rythme humain. On fait du huit kilomètres heure. On a le temps d’apprécier le paysage, de s’arrêter n’importe où, de poser le vélo pour visiter une église, pour boire une bière. En voiture, ce serait un problème. Et on le fait avec les enfants et les grands-parents, c’est ça qui est agréable. » Philippe Gloaguen, le patron du Routard, vient de sortir La France à vélo.